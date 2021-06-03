В России за сутки выявили 8933 случая заражения COVID-19

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 8933, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Общее количество инфицированных в России достигло 5 099 182.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 9383. Всего уже выздоровели 4 711 982 человека. Их доля выросла до 92,4% от общего числа инфицированных.

Количество летальных исходов увеличилось на 393 против 394 днем ранее. Всего от инфекции умерли 122 660 человек. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,41%.-0-