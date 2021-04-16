В России за сутки выявили 8995 случаев заражения COVID-19

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 8995. Общее число инфицированных достигло 4 684 148. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на федеральный оперативный штаб по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,19%.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 9109. Всего уже выздоровели 4 310 557 человек. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, превысила 92% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 397 против 398 днем ранее. Всего с начала пандемии от инфекции умерли 104 795 человек. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) возросла до уровня 2,24%, следует из данных штаба.-0-