В России за сутки выявили 8996 случаев заражения COVID-19

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 8996, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Общее количество инфицированных в России достигло 4 736 121.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 8934. Всего уже выздоровели 4 361 807. Доля вылечившихся, согласно данным штаба, выросла до 92,1% от общего числа инфицированных.

Число летальных исходов возросло 397 против 399 днем ранее. Всего от инфекции умерли 107 103 человека. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,26%, следует из данных штаба.-0-