В России за сутки выявили 8998 случаев заражения COVID-19

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 8998, это минимум с 1 октября прошлого года, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Общее количество инфицированных в России достигло 4 418 436.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 10 755. Всего уже выздоровели 4 024 975. Доля вылечившихся, согласно данным штаба, выросла до 91,1% от общего числа инфицированных.

Число летальных исходов возросло на 427 против 443 днем ранее. Всего от инфекции умерли 93 364 пациента. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,11%.-0-