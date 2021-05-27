В России за сутки выявили 9039 случаев заражения COVID-19

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 9039. Общее количество инфицированных в стране достигло 5 035 207. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на федеральный оперативный штаб по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,18%.

Число вылечившихся за сутки россиян возросло на 9759. Всего уже выздоровели 4 651 849 человек. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, возросла до уровня 92,4% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов увеличилось за сутки на 402 против 406 днем ранее. Всего с начала пандемии от инфекции умерли 120 002 человека. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения пандемии) осталась на уровне 2,38%, следует из данных штаба.-0-