В России за сутки выявили 9079 заразившихся COVID-19 - минимум с 1 октября

10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 9 079, это минимум с 1 октября. Общее количество инфицированных достигло 4 351 553, сообщает ТАСС со ссылкой на федеральный оперативный штаб по борьбе с новым заболеванием.

В относительном выражении прирост новых случаев составил 0,21%.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 13 350, до 3 945 527. Доля выздоровевших увеличилась до 90,7% всех заразившихся.

Количество летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 466 против 336 днем ранее. Всего от инфекции с начала пандемии умерли 90 275 пациентов. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,07%.-0-