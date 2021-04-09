В России за сутки выявили 9150 случаев заражения COVID-19

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 9150, сообщает ТАСС со ссылкой оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Общее количество инфицированных в России достигло 4 623 984.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 9662. Всего уже выздоровели 4 248 700 человек. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, осталась на уровне 91,9% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса возросло за сутки на 402 против 365 днем ранее. Всего с начала пандемии от инфекции в России умерли 102 247 человек. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,21%.-0-