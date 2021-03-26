В России за сутки выявили 9167 случаев заражения COVID-19

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число заразившихся коронавирусом в России за сутки увеличилось на 9167. Общее количество инфицированных достигло 4 501 859. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на федеральный оперативный штаб по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост новых случаев, согласно данным штаба, составил 0,2%.

Число вылечившихся после коронавируса россиян увеличилось за сутки на 10 880. Всего уже выздоровели 4 120 161 человек. Доля выздоровевших, согласно данным штаба, осталась на уровне 91,5% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в стране за сутки возросло на 405 против 393 днем ранее. Всего от инфекции умерли 97 017 пациентов. Условная летальность выросла до 2,16%, следует из данных штаба.-0-