В России за сутки выявили 9169 случаев заражения COVID-19

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 9169. Общее число инфицированных достигло 4 554 264. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на федеральный оперативный штаб по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших возрос до 0,2%.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 10 247. Всего уже выздоровели 4 176 419 человек. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, осталась на уровне 91,7% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 383 против 408 днем ранее. Всего от инфекции умерли 99 233 пациента. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) возросла до 2,18%, следует из данных штаба.-0-