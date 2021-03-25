В России за сутки выявили 9221 случай заражения COVID-19

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 9221. Общее количество инфицированных в стране достигло 4 492 692. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на федеральный оперативный штаб по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил немногим менее 0,21%.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 10 881. Всего уже выздоровел 4 109 281 человек. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, возросла до 91,5% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 393 против 401 днем ранее. Всего от инфекции умерли 96 612 пациентов. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,15%, следует из данных штаба.-0-