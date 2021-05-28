В России за сутки выявили 9252 случая заражения COVID-19

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 9252, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Общее количество инфицированных в России достигло 5 044 459. Число вылечившихся после коронавируса россиян увеличилось за сутки на 9385. Всего уже выздоровели 4 661 234 человека. Доля вылечившихся, согласно данным штаба, выросла до 92,4% от общего числа инфицированных.

Число летальных исходов возросло на 404 против 402 днем ранее. Всего от инфекции умерли 120 406 человек.

Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения пандемии) осталась на уровне 2,39%, следует из данных штаба.-0-