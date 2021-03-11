В России за сутки выявили 9270 случаев заражения COVID-19

11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 9 270. Общее количество инфицированных достигло 4 360 823, сообщает ТАСС со ссылкой на федеральный оперативный штаб по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост новых случаев составил 0,21%.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло на 14 006, до 3 959 533. Доля выздоровевших увеличилась до 90,8% от всех заразившихся.

Количество летальных исходов возросло на 459 против 466 днем ранее. Всего от инфекции умерли 90 734 пациента. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) выросла до 2,08%.-0-