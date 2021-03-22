В России за сутки выявили 9284 случая заражения COVID-19

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 9284. Общее количество инфицированных в стране достигло 4 466 153. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на федеральный оперативный штаб по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,21%.

Число вылечившихся после заражения коронавирусом возросло за сутки на 7790 до 4 077 185. В общей сложности в стране уже выздоровели 91,3% заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в Росси за сутки возросло на 361 против 371 днем ранее. Всего от инфекции умер 95 391 человек. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) увеличилась до 2,14%, следует из данных штаба.-0-