В России за сутки выявили 9328 случаев заражения COVID-19

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 9328, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Общее количество инфицированных в России достигло 4 949 573.

Число вылечившихся после коронавируса россиян увеличилось за сутки на 7181. Всего уже выздоровели 4 563 254 человека. Доля вылечившихся, согласно данным штаба, выросла до 92,2% от общего числа инфицированных.

Число летальных исходов увеличилось на 340 против 391 днем ранее. Всего от инфекции умерли 116 211 человек.

Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения пандемии) осталась на уровне 2,35%, следует из данных штаба.-0-