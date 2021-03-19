В России за сутки выявили 9699 случаев заражения COVID-19

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число заразившихся коронавирусом в России за сутки увеличилось на 9699. Общее количество инфицированных в стране достигло 4 437 938. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на федеральный оперативный штаб по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост новых случаев, согласно данным штаба, составил 0,22%.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 12 337. Всего уже выздоровели 4 049 373 человека. Доля выздоровевших, согласно данным штаба, составляет 91,2% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 443 против 460 днем ранее. Всего от инфекции умерли 94 267 пациентов. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,12%, следует из данных штаба.-0-