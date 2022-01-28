В России за сутки выявили 98 040 случаев заражения COVID-19

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Новости темы "Коронавирус: последние новости"
28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 98 040 - до 11 502 657. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на федеральный оперативный штаб по борьбе с новой инфекцией.
В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,86%.
Число вылечившихся после заражения коронавирусом россиян возросло за сутки на 29 506 против 29 754 днем ранее. Доля выписанных пациентов снизилась до уровня 88,3% от общего числа заразившихся.
Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 673 - до 329 443. Днем ранее было зарегистрировано 665 смертей.-0-