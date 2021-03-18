В России за сутки выявили 9803 случая заражения коронавирусом

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число заразившихся коронавирусом в России за сутки увеличилось на 9803. Общее количество инфицированных в стране достигло 4 428 239. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на федеральный оперативный штаб по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших, по данным штаба, составил 0,22%.

Число вылечившихся после коронавирусной инфекции россиян возросло за сутки на 12 061. Всего уже выздоровели 4 037 036 человек. Доля выздоровевших, согласно данным штаба, выросла до 91,2% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 460 против 427 днем ранее. Всего от инфекции умерли 93 824 пациента. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) составила 2,12%.-0-