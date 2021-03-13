В России за сутки выявили 9908 случаев заражения коронавирусом

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 9 908, до 4 380 525, сообщает ТАСС со ссылкой на федеральный оперативный штаб по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,23%. В абсолютном выражении он не превышает 10 тыс. пятый день подряд.

Число вылечившихся после коронавируса россиян увеличилось за сутки на 12 868, до 3 985 897. Доля выздоровевших достигла 91% от всех заразившихся.

Количество летальных исходов из-за коронавируса за сутки повысилось на 475 против 486 днем ранее, до 91 695. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) выросла до 2,09%.

Число случаев заражения коронавирусной инфекцией в Москве увеличилось за сутки на 1 600. Всего в российской столице с начала пандемии выявили 998 489 заболевших.-0-