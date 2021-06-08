В России за сутки выявили 9977 случаев заражения COVID-19

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 9977, это максимальный показатель с 14 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Общее количество инфицированных в России достигло 5 145 843.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 8883. Всего уже выздоровели 4 752 085 человек.

Доля вылечившихся, согласно данным штаба, выросла до 92,4% от общего числа инфицированных.

Число летальных исходов возросло на 379 против 330 днем ранее. Всего от инфекции умерли 124 496 человек.

Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,42%, следует из данных штаба.-0-