В России за сутки выявили более 18,6 тыс. случаев заражения коронавирусом

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 18 648, до 1 673 686. Об этом сообщили ТАСС в оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении, по данным штаба, прирост два дня составляет 1,1%.

Число вылечившихся пациентов в России, у которых ранее диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 15 331, это максимум за всю пандемию. Всего уже выздоровели 1 251 364 пациента. Согласно данным штаба, доля выздоровевших увеличилась до 74,8% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 355 против 238 днем ранее. Всего от инфекции умерли 28 828 человек. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) держится на уровне 1,72%, следует из данных штаба.

По последним данным, общее число зараженных COVID-19 в мире составляет около 47 млн, с момента вспышки скончались 1,2 млн человек. Наибольшее число зараженных зафиксировано в США, Индии и Бразилии.-0-