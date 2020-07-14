В России за сутки выявили более 6,2 тыс. новых случаев заражения COVID-19

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14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В России за сутки зафиксировано 6248 новых случаев COVID-19 в 83 регионах. Общее количество заболевших в России достигло 739,9 тыс. человек, сообщили РБК в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией. Количество заболевших за сутки в России в очередной раз обновило минимальный с 29 апреля показатель. Умерли за сутки от COVID-19 175 человек, общее число жертв эпидемии достигло 11614. Из числа зараженных COVID-19 по всей России уже выздоровели 512,8 тыс. Таким образом, число больных в РФ в настоящее время составляет 215,5 тыс. человек. Общее число зараженных COVID-19 в мире, по данным Reuters, возросло до 13,142 млн, с момента вспышки скончались 571 тыс. человек. На первом месте по числу зараженных в мире находятся США (3,382 млн), на втором - Бразилия (1,884 млн), на третьем - Индия (878 тыс.).-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!