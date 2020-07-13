В России за сутки выявили более 6,5 тыс. заразившихся COVID-19

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в России составило 6537, общее число зараженных достигло 733699. Об этом сообщили ТАСС в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Как уточнили в штабе, в настоящее время COVID-19 в РФ болеют 218239 человек. Число вылечившихся пациентов, у которых диагностировали коронавирус, возросло за сутки на 2960, всего в России выздоровел уже 504021 человек. Согласно данным штаба, доля выздоровевших составляет около 69% от общего числа заразившихся COVID-19 в РФ.

Число умерших пациентов, у которых был выявлен коронавирус нового типа, составило за сутки 104 против 130 днем ранее. Согласно данным штаба, всего в РФ скончались 11439 человек, инфицированных COVID-19. Число умерших составляет 1,55% от всех заразившихся в России.

По данным Reuters, общее количество зараженных COVID-19 в мире возросло до 12,981 млн, с момента вспышки скончались свыше 568 тыс. человек. Наибольшее число инфицированных зафиксировано в США (3,3 млн, скончались 135 тыс.), на втором месте - Бразилия (1,864 млн, скончались 72 тыс.), на третьем - Индия (876 тыс., скончались 23 тыс.).-0-