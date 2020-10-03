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03 октября 2020, 13:55

В России за сутки выявили более 9,8 тыс. заразившихся коронавирусом

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3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 9859 (это максимальное значение с 15 мая). Об этом сообщили ТАСС в оперативном штабе по борьбе с распространением новой инфекции.

Общее количество инфицированных в РФ достигло 1 204 502.

Число вылечившихся пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 5563, всего выздоровели 975 859 человек. Отмечается, что доля выздоровевших превышает 81% от общего числа заразившихся.-0-

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