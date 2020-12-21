В России за сутки выявили максимальное число зараженных коронавирусом с начала пандемии

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число заразившихся коронавирусом в России за сутки увеличилось на 29 350, это новый максимум с начала пандемии. Общее количество инфицированных достигло 2 877 727, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

В относительном выражении прирост не превышает 1%.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 493 против 511 днем ранее, до 51 351. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) при этом снизилась до 1,78%.

Число выписанных пациентов в России, у которых ранее диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 19 705. Всего уже выздоровели 2 295 362 человека. Доля вылечившихся снизилась до 79,8% от общего количества заразившихся.-0-