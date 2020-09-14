В России за сутки выявили максимальное с 30 июля число новых заразившихся COVID-19

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в России за сутки возросло на 5509 до 1 068 320. Об этом сообщили ТАСС в оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

Это максимальное значение с 30 июля, когда штаб также сообщил о 5509 выявленных случаях.

Число вылечившихся пациентов, у которых ранее диагностировали COVID-19, увеличилось в РФ на 2475 за сутки, всего выздоровели 878 700 человек. Согласно данным штаба, доля выздоровевших превысила 82,2% от общего количества заразившихся.

Число летальных исходов среди пациентов с COVID-19 увеличилось в стране за сутки на 57 против 94 днем ранее, всего от инфекции умерли 18 635 пациентов. Согласно данным штаба, общее число умерших составило 1,74% от всех заразившихся в России.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее число зараженных COVID-19 в мире превысило 29 млн, с момента вспышки скончались 924 тыс. человек, выздоровели более 19,6 млн. Больше всего случаев заражения (6,519 млн) зафиксировано в США. Далее следуют Индия (4,846 млн) и Бразилия (4,330 млн).-0-