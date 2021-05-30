В России за сутки выявили максимум с 19 марта заразившихся коронавирусом

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 9694. Это максимальный показатель с 19 марта, следует из опубликованных сегодня данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией, сообщает ТАСС.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,19%. Всего, по данным штаба, в стране с начала пандемии заразились 5 063 442 человека.

Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Еврейской автономной области (0,02%), Республике Тыва (0,03%), Республике Адыгея (0,05%).

В частности, за сутки было выявлено 829 случаев заражения в Санкт-Петербурге, 748 - в Московской области, 179 - Ростовской, 145 - Воронежской, 143 - Нижегородской.

В настоящее время в России продолжают лечение 264 410 человек.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 355 против 401 днем ранее, до 121 162 человек. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения пандемии) осталась на уровне 2,39%, следует из данных штаба.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 7386. Всего уже выздоровели 4 677 870 человек. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет примерно 92,4% от общего числа заразившихся.

В Москве число заразившихся коронавирусной инфекцией возросло за сутки на 3719 - это максимальный показатель с 14 мая. Всего с начала пандемии в российской столице было зарегистрировано 1 177 356 случаев заражения.-0-