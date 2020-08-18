В России за сутки выявили минимальное с 20 апреля число новых случаев COVID-19

18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 4748, это минимум с 20 апреля. Общее количество инфицированных достигло 932 493, сообщили ТАСС в оперативном штабе по борьбе с распространением новой инфекции.

Число вылечившихся пациентов в России, у которых ранее диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 6527. Согласно данным штаба, всего выздоровели уже 742 628 человек, что составляет 79,6% от общего числа заразившихся коронавирусом в РФ. В настоящее время в России продолжают лечение от COVID-19 173 993 человека.

За последние сутки в России умерли 132 человека с подтвержденным диагнозом COVID-19. Общее число жертв эпидемии в стране достигло 15 872.

По последним данным Reuters, общее число зараженных COVID-19 в мире превысило 21,956 млн, с момента вспышки скончались 773 тыс. человек. Наибольшее число зараженных зафиксировано в США (5,460 млн), на втором месте Бразилия (3,359 млн), на третьем - Индия (2,702 млн).-0-