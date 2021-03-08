В России за сутки выявили минимум заразившихся коронавирусом с 3 октября

8 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 10 253, это минимальный показатель с 3 октября. Общее количество инфицированных достигло 4 333 029, сообщает ТАСС со ссылкой на федеральный оперативный штаб по борьбе с новым заболеванием.

В относительном выражении прирост новых случаев, согласно данным штаба, составил 0,24%.

Число летальных исходов из-за коронавируса за сутки возросло на 379 против 368 днем ранее, до 89 473. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,06%, следует из данных штаба.

Число выздоровевших после заражения коронавирусом за сутки возросло на 10 322, до 3 922 246. По данным штаба, уже вылечились 90,5% всех заразившихся в стране.

В Москве число подтвержденных случаев заражения коронавирусом за сутки возросло на 1421 против 1534 днем ранее, до 991 816. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,15%. За сутки зарегистрировали 53 смерти из-за коронавируса. Всего, по данным штаба, в городе умерли 15 447 заболевших.-0-