В России за сутки выявили почти 11,5 тыс. случаев заражения COVID-19

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 11 493 - до 1 260 112, сообщили ТАСС в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

Число выздоровевших россиян, у которых ранее диагностировали коронавирус, за сутки возросло на 7054, это максимум почти за два месяца с 12 августа. Всего в России уже вылечились 1 002 329 человек, или 79,5% всех инфицированных.

Число летальных исходов из-за коронавируса увеличилось в России за сутки на 191, всего умерли 22 056 человек. Согласно данным штаба, общее число умерших составило 1,75% от всех заразившихся в России.

Общее число зараженных COVID-19 в мире превысило 36,1 млн, с момента вспышки скончались 1,052 млн человек.-0-