27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В России за сутки выявили почти 28,3 тыс. заболевших коронавирусом, сообщает ТАСС со ссылкой на данные оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

Днем ранее было 29,2 тыс. новых случаев заражения. За все время в России зафиксировали более 3 млн заболевших коронавирусом. Из них 80,3% уже выздоровели.

За сутки умерли 552 зараженных COVID-19. Общее число смертей - 54 778. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) возросла до максимального с начала пандемии уровня 1,8%.

За последние семь дней в России зарегистрировали более 200 тыс. новых случаев COVID-19. Это новый максимум с начала пандемии.

Коэффициент распространения коронавируса увеличился до 1,02. Он показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции.-0-