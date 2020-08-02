В России за сутки выявили свыше 5,4 тыс. случаев заражения коронавирусом

2 августа, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. В России за сутки выявили 5 427 случаев заражения коронавирусом, общее число заразившихся достигло 850 870, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Число вылечившихся увеличилось за сутки на 3 649, всего уже выздоровели 650 173 человека. Согласно данным штаба, доля выздоровевших превысила 76% от общего числа заразившихся. Количество летальных исходов из-за коронавируса увеличилось за сутки на 70, это минимум с 3 мая. Общее число умерших составило 1,66% от всех заразившихся в России, всего умерли 14 128 человек.

На данный момент в стране 186 569 человек продолжают лечение от COVID-19.

По последним данным ВОЗ, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 17 млн. Больше всего инфицированных зарегистрировано в США - почти 4,5 млн. Далее следуют Бразилия, Индия, Россия, ЮАР, Мексика, Перу, Чили, Иран и Великобритания.-0-