В России за сутки выявлено 18 780 случаев заражения коронавирусом

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 18 780. Всего COVID-19 был диагностирован у 6 993 954 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 18 737. Всего уже выздоровели 6 255 475 человек. Доля вылечившихся, согласно данным штаба, осталась на уровне 89,4% от общего числа инфицированных.

Число летальных исходов за сутки возросло на 796 против 799 днем ранее. Всего от инфекции умерли 186 407 человек. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) возросла до уровня 2,67%, следует из данных штаба.-0-