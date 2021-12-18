В России за сутки выявлено 27 434 случая заражения коронавирусом

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 27 434 - до 10 186 823. Таким образом, в России семь дней подряд выявляют менее 30 тыс. инфицированных, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,27%. Количество так называемых активных случаев снизилось до 938 377. Число вылечившихся после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 38 041 - до 8 952 266. Доля выписанных пациентов возросла до 87,9% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов возросло за сутки на 1076 против 1080 днем ранее - до 296 180. Таким образом, второй день подряд в стране регистрируют менее 1100 смертей из-за ковида за сутки. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) возросла до 2,91%.-0-