В России за сутки выявлено 9,7 тыс. новых случаев COVID-19

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России за последние сутки выросло на 9709 человек. Второй день подряд с 1 мая этот рост ниже 10 тыс., сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Всего в РФ зафиксировано 281752 заразившихся. Суточный рост составил 3,6% против 3,5% днем ранее.

Количество выявленных случаев коронавируса в Москве за сутки возросло на 3855 и составляет 142824.

Также 907 новых случаев выявлено в Московской области, 451 - в Санкт-Петербурге, 281 - в Нижегородской области, 160 - в Свердловской, 121 - в Саратовской, 118 - в Ханты-Мансийском АО, 115 - в Ростовской области, 114 - в Красноярском крае, 101 - в Ульяновской области. Число заразившихся коронавирусом превысило 1 тыс. в 51 регионе.

Отмечается, что симптомов нет у 4116 (42,4%) выявленных за сутки пациентов с коронавирусом.

Количество выздоровевших возросло до 67373. Число летальных исходов увеличилось до 2631, за сутки умерли 94 человека против 119 днем ранее.-0-