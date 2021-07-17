В России за сутки выявлено более 25 тыс. случаев заражения коронавирусом

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17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России выросло за сутки на 25 116, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Общее количество инфицированных в России составляет 5 933 115.
Число вылечившихся после COVID- 19 возросло за сутки на 21 437. Всего выздоровели 5 322 345 человек.
Количество летальных исходов из-за коронавируса увеличилось на 787 против 799 днем ранее. Всего от инфекции в России умерли 147 655 человек.-0-