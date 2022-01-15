В России за сутки выявлено более 27 тыс. случаев заражения коронавирусом

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 27 179. В абсолютном выражении это максимум с 19 декабря 2021 года. Всего COVID-19 был диагностирован у 10 774 304 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штабе по борьбе с инфекцией.

Число вылечившихся после заражения коронавирусом россиян возросло на 26 584, всего уже выздоровели 9 835 884 человека. Впервые с 13 декабря 2021 года число выздоровевших оказалось меньше количества выявленных за сутки случаев заражения.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 723 против 739 днем ранее. Всего от коронавируса умерли 320 634 человека. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,98%.-0-