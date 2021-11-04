В России за сутки зафиксировали 1195 смертей из-за COVID-19, это новый максимум

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 1195 против 1189 днем ранее, до 243 255. В абсолютном выражении прирост стал максимальным с начала пандемии, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с новой инфекцией.

Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения пандемии) осталась на уровне 2,8%, следует из данных штаба.

Число подтвержденных случаев заражения возросло за сутки на 40 217, до 8 673 860. В относительном выражении прирост количества инфицированных составил 0,47%.

Число вылечившихся после коронавируса возросло за сутки на 31 928, до 7 477 366. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет 86,2% от общего числа заразившихся.-0-