В России за сутки зафиксировали 12 604 случая заражения коронавирусом

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число инфицированных коронавирусом в России увеличилось на 12 604 за сутки. Общее количество заразившихся достигло 4 177 330, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с новым заболеванием.

В относительном выражении прирост новых случаев, согласно данным штаба, составил 0,3%.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 337 против 417 днем ранее, это минимальный показатель с 16 ноября. Всего от инфекции умерли 83 630 пациентов. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2%, следует из данных штаба.

Число вылечившихся после коронавируса россиян увеличилось за сутки на 12 943 до 3 726 388. Доля выздоровевших, согласно данным штаба, выросла до 89,2% от общего числа заразившихся.-0-