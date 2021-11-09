В России за сутки зафиксировали 1211 смертей из-за COVID-19, это новый максимум

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 1211 против 1190 днем ранее, до 249 215. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на федеральный оперативный штаб по борьбе с новой инфекцией.

В абсолютном выражении прирост стал максимальным с начала пандемии. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения пандемии) осталась на уровне 2,81%.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 39 160, что стало минимальным значением за последнюю неделю. Общее число инфицированных увеличилось до 8 873 655. В относительном выражении прирост количества инфицированных составил 0,44%.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 32 036, до 7 619 596. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет 85,9% от общего числа заразившихся.-0-