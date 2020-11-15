В России за сутки зафиксировали 22 572 случая заражения COVID-19

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В России за сутки зафиксировали 22 572 новых случая COVID-19, сообщает ТАСС со ссылкой на данные оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Таким образом, общее число заразившихся выросло до 1 925 825 человек. Днем ранее был зафиксирован максимальный суточный прирост в РФ за все время пандемии - 22 702 новых случая.

За сутки выздоровели 14 456 человек, за все время - 1 439 985. Всего умерли 33 186 заболевших (352 за минувшие сутки).

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России поднялся до 1,07. Самый высокий показатель отмечается в Санкт-Петербурге - 1,25. Коэффициент показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции.

По данным ТАСС, в России впервые выявили более 150 тыс. случаев заражения COVID-19 за неделю. С 9 по 15 ноября оперативный штаб проинформировал о 151 491 заразившемся против 137 553 неделей ранее.-0-