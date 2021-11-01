В России за сутки зафиксировали 40 402 заразившихся COVID-19

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 40 402, до 8 554 192, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
В относительном выражении прирост количества инфицированных составил 0,47%.
Таким образом, в России выявляют более 40 тыс. заболевших третий день подряд.
Число вылечившихся после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 23 187, до 7 381 726. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, снизилась до 86,3% от общего числа заразившихся.
Число смертей увеличилось за сутки на 1 155 против 1 158 днем ранее, до 239 693. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения пандемии) осталась на уровне 2,8%, следует из данных штаба.-0-