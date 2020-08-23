В России за сутки зафиксировали 4852 случая заражения коронавирусом

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 4852, общее количество инфицированных достигло 956 749. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию оперативного штаба по борьбе с распространением новой инфекции.

Согласно данным, суточный рост за восемь дней не превышает 0,5%. Число вылечившихся пациентов в России, у которых диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 3162, всего уже выздоровели 770 639 человек. Согласно данным штаба, доля выздоровевших составляет около 80,6% от общего числа заразившихся.-0-