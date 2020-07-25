В России за сутки зафиксировали 5871 случай заражения коронавирусом

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В России зафиксировали за сутки 5871 случай заражения коронавирусом, сообщает ТАСС со ссылкой на данные оперативного штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

В Москве зарегистрировано 648 новых случаев, в Свердловской области - 251, в Ханты-Мансийском автономном округе - 193, Красноярском крае - 187, Нижегородской области - 184.

К этому времени выздоровели 74% всех заразившихся в стране. На лечении остаются 196 388 пациентов.

Число смертей из-за коронавируса увеличилось в России за сутки на 146 (днем ранее - 154). В целом из-за COVID-19 умерли 13 192 человека. Общее число погибших составляет 1,64% от всех заразившихся в РФ коронавирусом.-0-