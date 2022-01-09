В России за сутки зафиксировали 763 смерти из-за COVID-19 - минимум с 13 сентября

9 января, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 763 против 796 днем ранее, до 316 163. Число умерших оказалось минимальным с 13 сентября 2021 года, сообщает ТАСС со ссылкой на федеральный оперативный штаб по борьбе с новой инфекцией.

Условная летальность инфекции (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,97%.

Число вылечившихся после заражения коронавирусом возросло за сутки на 20 751, до 9 686 912. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, почти достигла 91% от общего количества заразившихся.

Число подтвержденных случаев заражения возросло за сутки на 16 246, до 10 650 849. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,15%. Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, снизилось до 647 774.-0-