В России за сутки зафиксировали 895 смертей из-за COVID-19, это новый максимум

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 895 против 883 днем ранее - до 211 696. Это новый максимум с начала пандемии, сообщает ТАСС со ссылкой на данные оперативного штаба по борьбе с заболеванием.

Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения пандемии), согласно данным штаба, осталась на уровне 2,77%.

Число подтвержденных случаев заражения возросло за сутки на 25 110 до 7 637 427. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,33%.

Число вылечившихся россиян возросло за сутки на 18 568 до 6 759 059. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет примерно 88,5% от общего числа заразившихся.-0-