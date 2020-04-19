19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В России за сутки зафиксировали более 6 тыс. заболевших COVID-19 , сообщает ТАСС со ссылкой на данные оперативного штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Всего в России 42 853 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах. Число заразившихся коронавирусом в Москве за сутки - 3 570.

Умерли за сутки 48 пациентов с коронавирусом (за весь период 361 человек). Выздоровели и выписаны 234 человека (всего 3 291).

В Украине, по данным в Facebook-аккаунте Центра общественного здоровья, подтверждено 5 449 случаев COVID-19. За 18 апреля зафиксировано 343 новых факта заражения. Всего умер 141 человек.

Агентство Delfi со ссылкой на Национальную лабораторию общественного здравоохранения сообщает о 59 новых случаев коронавируса в Литве за последние сутки. Общее количество подтвержденных случаев заболевания - 1 298 (летальные исходы - 33). В Латвии за сутки зафиксировали 15 новых случаев COVID-19 (всего 727 случаев, умерли 5 человек).

В Польше 340 новых случаев заражения и 3 смерти за сутки. Всего - 9 082 случая заражения.-0-