В России за сутки зафиксирован новый максимум смертей из-за COVID-19

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 1254 против 1251 днем ранее - до 261 589. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на федеральный оперативный штаб по борьбе с новой инфекцией.

Таким образом, третий день подряд в стране обновляется максимум по числу умерших из-за коронавируса. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения пандемии) возросла до уровня 2,83%.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 37 156 - до 9 257 068. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,4%.

Число вылечившихся после COVID-19 россиян возросло за сутки на 37 004 - до 7 956 254. Это максимум за пандемию, следует из данных штаба. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет 85,9% от общего числа заразившихся.-0-