В России за сутки зафиксировано более 28 тыс. случаев заражения COVID-19

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 28 080. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

По данным штаба, общее количество инфицированных достигло 2 653 928.

За сутки в стране число выписанных пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус, увеличилось на 20 277. Всего уже выздоровели 2 106 235 человек. Доля вылечившихся осталась на уровне 79,4% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за инфекции за сутки возросло на 488 против 560 днем ранее. Всего от коронавируса в России умер 46 941 пациент.-0-