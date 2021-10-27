В России за сутки зафиксированы 1123 смерти из-за COVID-19

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 1123 против 1106 днем ранее, это новый максимум с начала пандемии. Всего с начала пандемии умерли 233 898 пациентов, сообщает ТАСС со ссылкой на федеральный оперативный штаб по борьбе с новой инфекцией

Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,8%.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 36 582. При этом уже две недели COVID-19 выявляют более чем у 30 тыс. человек в сутки.

Общее количество заразившихся увеличилось до 8 352 601. В относительном выражении прирост новых случаев составил 0,44%.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 29 151. Всего уже выздоровели 7 242 735 человек. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, осталась на уровне 86,7% от общего числа заразившихся.-0-