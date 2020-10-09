В России за сутки заразились коронавирусом 12 126 человек - максимум с начала пандемии

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 12 126, это максимум с начала пандемии. Такие данные привели ТАСС в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

Предыдущий максимум - 11 656 случаев за день - был зафиксирован 11 мая.

В относительном выражении прирост числа инфицированных впервые с начала июля ускорился до 1%. В общей сложности в России заразились 1 272 238 человек.

Число выздоровевших пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус, за сутки возросло в России на 7092 - до 1 009 421. По данным штаба, доля уже вылечившихся россиян вновь сократилась, составив 79,3% всех инфицированных.

Число зарегистрированных за сутки в России летальных исходов из-за коронавируса составило 201, всего с начала пандемии умерли 22 257 человек. Количество смертей за один день превысило 200 в пятый раз за все время распространения коронавируса в стране. По данным штаба, условная летальность новой инфекции осталась на уровне 1,75%.

По последним данным Reuters, общее число зараженных COVID-19 в мире превысило 36,3 млн человек, с момента вспышки скончались 1,058 млн человек. Наибольшее число зараженных подтверждено в США (7,576 млн), Индии (6,906 млн) и Бразилии (5 млн).-0-